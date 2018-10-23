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Дом Сороса в США пытались взорвать – СМИ

Возле дома известного американского финансиста Джорджа Сороса нашли бомбу.

Джордж Сорос

Известному финансисту, основателю фонда Открытое общество, Джорджу Соросу подложили в почтовый ящик взрывное устройство.

Как пишет Reuters, ссылаясь на New York Times, взрывчатка была обнаружена в понедельник, 22 октября, в ящике возле дома финансиста в Нью-Йорке.

Правоохранители получили сообщение о подозрительном пакете примерно в 15.45 по местному времени.

– Сотрудник резиденции открыл пакет, обнаружив то, что, казалось, было взрывным устройством, – говорится в заявлении полиции.

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Пакет отнесли в лесополосу и вызвали полицию. Специалисты саперной службы прибыли и взорвали его. Самого Сороса в это время не было дома.

Напомним, в августе было совершено покушение на президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

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