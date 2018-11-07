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Трамп уволил генпрокурора Сешнса

Генпрокурор США Джефф Сешнс подал в отставку по просьбе президента Дональда Трампа.

Jeff Sessions

Обязанности генерального прокурора временно будет исполнять руководитель аппарата Сешнса Мэттью Уитэкер, сообщает Associated Press.

Сам Трамп в Twitter поблагодарил Сешнса за работу и написал, что постоянная замена будет объявлена позже.

Читайте: Генпрокурор США признался, что говорил с послом РФ об Украине

Президент США неоднократно критиковал Джеффа Сешнса за решение передать расследование вмешательства России в президентские выборы специальному прокурору Роберту Мюллеру.

Фотоскрин видео MSNBC

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