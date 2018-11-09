Согласно новому плану Дональда Трампа, который он анонсировал неделю назад, иностранцев, нарушающих приказ президента о въезде в США через границу с Мексикой, лишат права на подачу заявления об убежище.

Об установлении нового порядка подачи заявлений о предоставлении убежища в США объявили исполняющий обязанности генпрокурора Мэтью Уитакер и министр внутренней безопасности Кирстен Нильсен, сообщается на сайте Минюста США.

Таким образом право на подачу прошения об убежище утратят иностранцы, нарушающие указ Трампа о временном запрете или ограничениях на въезд в США через американо-мексиканскую границу.

Президент теперь имеет широкие полномочия для приостановки или запрета на въезд иностранцев в США, если он сочтет, что эта мера послужит интересам национальной безопасности, отмечается в заявлении американских чиновников.

По их мнению, американская система предоставления убежища переполнена необоснованными прошениями, что мешает давать убежище тем, кто его действительно заслуживает.

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Напомним, 2 ноября Дональд Трамп заявил, что США на следующей неделе могут утвердить новый план предоставления убежища, который исключает незаконное проникновение мигрантов в страну.

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