Під час навчань НАТО Trident Juncture стався збій у роботі GPS над Фінляндією. Можливо, за цим стоїть Росія.
Таку заяву зробив прем’єр-міністр Фінляндії Юха Сіпіля в інтерв’ю Yle.
За його словами, цей збій у роботі GPS був навмисним.
Сіпіля вважає, що за цим може стояти Росія, у якої є необхідні технічні засоби.
– Це послання всім сторонам, які беруть участь у військових навчаннях, – зазначив він.
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Військові навчання НАТО Trident Juncture 2018 проходили з 25 жовтня по 7 листопада. У них брала участь і Україна як країна-партнер.
Фото: скрін відео U.S. Navy
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