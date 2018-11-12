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РФ причетна до збою в роботі GPS на навчаннях НАТО

Під час навчань НАТО Trident Juncture стався збій у роботі GPS над Фінляндією. Можливо, за цим стоїть Росія.

Trident Juncture 2018

Таку заяву зробив прем’єр-міністр Фінляндії Юха Сіпіля в інтерв’ю Yle.

За його словами, цей збій у роботі GPS був навмисним.

Сіпіля вважає, що за цим може стояти Росія, у якої є необхідні технічні засоби.

– Це послання всім сторонам, які беруть участь у військових навчаннях, – зазначив він.

ЧитайтеНайбільші в історії: в Україні стартували навчання НАТО

Військові навчання НАТО Trident Juncture 2018 проходили з 25 жовтня по 7 листопада. У них брала участь і Україна як країна-партнер.

Фото: скрін відео U.S. Navy

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