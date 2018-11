Внаслідок ракетних ударів за два дні загинули щонайменше п’ять осіб: четверо жителів Гази і один ізраїльтянин з міста Ашкелон.

Ракетні обстріли з Гази та Ізраїлю відбуваються регулярно, але це загострення конфлікту вже називають одним з наймасштабніших з 2014 року, повідомляє ВВС.

Ще наприкінці жовтня спостерігався прогрес у врегулюванні конфлікту. Тоді Ізраїль навіть вирішив відкрити КПП Ерез і Керем-Шалом, які призупиняли роботу через ракетні обстріли.

Загострення на Близькому Сході почалося після того, як Ізраїль 11 листопада у ході спецоперації в Газі ліквідував одного з лідерів палестинського руху ХАМАС Нуреддіна Барака. Разом з ним тоді загинули ще шість палестинців і один ізраїльський військовий.

Західні ЗМІ писали, що, швидше за все, це була операція зі збору розвідданих, яка пішла не за планом.

В Армії оборони Ізраїлю заявили, що операція була спрямована не на вбивство або викрадення терористів, а на зміцнення безпеки країни.

Однак уже наступного дня, 12 листопада, з території сектора Газа ХАМАС випустив по Ізраїлю сотні ракет.

Buildings flattened, lives snuffed out – Destruction in Gaza’s Khan Younis after clandestine Israeli raid https://t.co/MOkvilS3xU — in pictures pic.twitter.com/cLhbBbbEd9

— Al Jazeera English (@AJEnglish) 13 ноября 2018 г.