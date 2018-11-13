У ніч на 13 листопада ізраїльська авіація завдала удару приблизно по ста палестинським об’єктам у секторі Газа – як відповідь на бомбардування палестинців, коли по Ізраїлю випустили 370 ракет.

Внаслідок ракетних ударів за два дні загинули щонайменше п’ять осіб: четверо жителів Гази і один ізраїльтянин з міста Ашкелон.

Ракетні обстріли з Гази та Ізраїлю відбуваються регулярно, але це загострення конфлікту вже називають одним з наймасштабніших з 2014 року, повідомляє ВВС.

Ще наприкінці жовтня спостерігався прогрес у врегулюванні конфлікту. Тоді Ізраїль навіть вирішив відкрити КПП Ерез і Керем-Шалом, які призупиняли роботу через ракетні обстріли.

Що сталося?

Загострення на Близькому Сході почалося після того, як Ізраїль 11 листопада у ході спецоперації в Газі ліквідував одного з лідерів палестинського руху ХАМАС Нуреддіна Барака. Разом з ним тоді загинули ще шість палестинців і один ізраїльський військовий.

Західні ЗМІ писали, що, швидше за все, це була операція зі збору розвідданих, яка пішла не за планом.

В Армії оборони Ізраїлю заявили, що операція була спрямована не на вбивство або викрадення терористів, а на зміцнення безпеки країни.

Однак уже наступного дня, 12 листопада, з території сектора Газа ХАМАС випустив по Ізраїлю сотні ракет.

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Buildings flattened, lives snuffed out – Destruction in Gaza’s Khan Younis after clandestine Israeli raid https://t.co/MOkvilS3xU — in pictures pic.twitter.com/cLhbBbbEd9 — Al Jazeera English (@AJEnglish) 13 ноября 2018 г.

І сьогодні конфлікт розгорівся з новою силою – Ізраїль у відповідь завдав ракетних ударів по об’єктах у Газі, в тому числі по складах зі зброєю та телеканалу Аль-Акса, який належить ХАМАС. Авіаудари також зруйнували офіс радіостанції Аль-Акса і готель Аль-Амаль, де розташовувалася штаб-квартира ХАМАС.

За різними даними, в результаті авіаударів у секторі Газа загинули від трьох до п’яти осіб.

Реакція України та ЄС

У МЗС України ситуацію довкола сектора Газа вважають загрозливою і вважають, що ця ескалація може призвести до масштабного збройного протистояння.

– Вважаємо неприйнятними ракетні обстріли ізраїльської території, які несуть смертельну небезпеку життю цивільного населення. Вони мають бути припинені негайно, – йдеться у заяві.

Не менш стурбовані і в Євросоюзі.

– Ескалація насильства у Газі і навколо неї, що відбулася протягом останніх годин, дуже тривожна. Безладні обстріли ракетами і інші дії, спрямовані проти цивільного населення, неприйнятні і повинні бути припинені, – повідомляється на сайті ЄС.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп оголосив про визнання Єрусалиму столицею Ізраїлю. На це рішення у палестинському русі ХАМАС закликали до нової арабської інтифади.

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