Российские студенты из Благовещенска, которые ради забавы сообщили о бомбе в Керченском колледже, отчислены.

4 студента из Благовещенска Амурской области (РФ. – Ред.) “заминировали” колледж в Керчи, в котором в октябре произошел теракт, сообщает Mash.

Парни сидели в общежитии, когда один из них решил позвонить в полицию и сообщить о взрывчатке в колледже. Его приятель через минуту перезвонил копам и сообщил, чтобы те не обращали внимания.

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Однако, в тот момент их уже начали искать. Как оказалось, первым звонил Влад Максин, на него уже завели уголовное дело, а остальные его друзья будут выступать, как свидетели. Владу грозит наказание по статье о ложном сообщении об акте терроризма. Все студенты признали свою вину.

Правоохранители проверили колледж на наличие взрывного устройства, но ничего не нашли. Всех четырех студентов уже отчислили.

Ранее Факты ICTV писали, что из-за угрозы минирования политехнический колледж, где 17 октября произошел теракт, эвакуировали.

Фото: Mash