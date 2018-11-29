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Чехия перестает предоставлять убежище украинцам. Но есть исключения

Чехия внесла Украину в список безопасных стран. Теперь украинцы не смогут получить там убежище.

Министерство внутренних дел Чехии, после анализа, внесло Украину в перечень безопасных стран, сообщил посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис.

В министерстве считают, что украинцы живут в стране, где Конституция гарантирует все основополагающие права и свободы.

– Этот список используется при рассмотрении просьб о предоставлении политического убежища. Отныне заявления на получение убежища в Чехии будут рассматриваться только от тех граждан Украины, которые прибыли из оккупированных Россией украинских регионов – Автономной Республики Крым и ОРДЛО, – отметил посол.

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Он добавил, что заявки украинских граждан с других регионов не будут рассматриваться.

Также в МВД Чехии подчеркнули, что введение военного положение на месяц не является препятствием.

Ранее Факты ICTV писали, что Марьяна Беца уходит с поста пресс-секретаря МИД Украины, ее место займет Екатерина Зеленко.

Фото: lecarnetderomain 

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