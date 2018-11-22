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Встреча в Нормандском формате – в МИД назвали дату

Встреча Нормандской четверки на уровне политических директоров состоится 26 ноября.

Нормандський формат

26 ноября во Берлине проведут встречу Нормандской четверки, которая будет проходить на уровне политических директоров, сообщает УНИАН.

– 26 ноября в Берлине состоится очередной раунд консультаций нормандской четверки на уровне политических директоров. Украину на консультациях будет представлять политический директор МИД Алексей Макеев, – говорится в сообщении.

Во время встречи особое внимание уделят обсуждению начала миротворческой миссии на оккупированных территориях Донбасса.

Для обеспечения безопасности гражданского населения Украина совместно с международными партнерами будет добиваться развертывания миротворческой миссии на всей оккупированной территории Донбасса, включая границу с РФ.

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К слову, в Украине считают, что в рамках миссии ООН на Донбасс должно зайти менее 20 тыс. миротворцев.

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