Встреча Нормандской четверки на уровне политических директоров состоится 26 ноября.

26 ноября во Берлине проведут встречу Нормандской четверки, которая будет проходить на уровне политических директоров, сообщает УНИАН.

– 26 ноября в Берлине состоится очередной раунд консультаций нормандской четверки на уровне политических директоров. Украину на консультациях будет представлять политический директор МИД Алексей Макеев, – говорится в сообщении.

Во время встречи особое внимание уделят обсуждению начала миротворческой миссии на оккупированных территориях Донбасса.

Для обеспечения безопасности гражданского населения Украина совместно с международными партнерами будет добиваться развертывания миротворческой миссии на всей оккупированной территории Донбасса, включая границу с РФ.

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К слову, в Украине считают, что в рамках миссии ООН на Донбасс должно зайти менее 20 тыс. миротворцев.