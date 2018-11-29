ЮНЕСКО внесла в список культурного наследия человечества музыку регги.
ЮНЕСКО решила включить в свой список музыку регги, как нематериальное культурное наследие человечества, сообщается на сайте Организации.
Значение музыкального жанра для мира подчеркивается его вкладом в дискурс касательно вопросов несправедливости, сопротивления, любви и человечности.
Кроме того, развитие регги оценили как чувственное, социально-политическое и духовное явление.
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Самый большой период развития музыкального жанра пришелся на 60-е года ХХ столетия. Больше всего музыку регги использовала молодежь бедных кварталов Ямайки.
В их песнях часто можно было услышать призывы к сопротивлению существующей системе.
К слову, в Великобритании назвали самые популярные альбомы в истории рок-музыки.