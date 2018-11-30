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Факти / Світ / Залізне ліжко і камера 1,5 на 2 метри: ЗМІ про умови утримання українських моряків/

Железная кровать и камера 1,5 на 2 метра: СМИ об условиях содержания украинских моряков

В СИЗО Лефортово украинских моряков держат в небольших камерах, размер которых не превышает 1,5 на 2 метра.

Сейчас украинских пленных моряков держат в московском СИЗО Лефортово в карантинных одиночных камерах, сообщает Дождь.

По информации издания, эти условия содержания являются временными. В камерах 1,5 на 2 метра держат подозреваемых, чтобы проверить их документы и состояние здоровья.

Сейчас в их камерах есть железные кровати, матрасы, шерстяные одеяла. Позже пленных могут перевести в другие камеры, где будут холодильники и, возможно, телевизоры.

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Украинским заключенным выдали тюремную одежду, ведь в СИЗО запрещено находиться в иностранной военной форме. Украинцы переживают, что у них нет связи с родственниками.

К слову, главы МИД стран G7 призвали Россию освободить арестованных украинских моряков.

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