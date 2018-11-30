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Факти / Світ / Країни G7 закликали Росію звільнити українських моряків/

Страны G7 призвали Россию освободить украинских моряков

Главы МИД государств G7 призвали Россию освободить украинских моряков, которых арестовали по обвинению в незаконном пересечении границы в Керченском проливе.

Об этом они заявили в совместном заявлении.

Они выражают глубокое беспокойство агрессии России в Керченском проливе и не видят оправданий применению оружия со стороны РФ по отношению к кораблям ВМС.

– Мы призываем (Россию, – Ред.) к  сдержанности, должному уважению международного права и к прекращению дальнейшей эскалации. Мы призываем Россию освободить задержанных экипажа и суда и воздерживаться от препятствия законному прохождению через Керченский пролив, – говорится в заявлении.

К слову, после оккупации Крыма, Россию исключили из G7. Сейчас туда входят США, Япония, Канада, Великобритания, Германия, Италия и Франция.

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Напомним, что 25 ноября Россия открыла по 3  кораблям ВМС огонь на поражение, в ходе чего украинские моряки получили ранения, а остальные члены экипажа были захвачены. Мир уже осудили такое поведение РФ в Керченском проливе, а президент США Дональд Трамп после изучения дела по конфликту в нейтральных водах принял решение отменить встречу с Владимиром Путиным.

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