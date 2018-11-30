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Факти / Світ / Росія / ЄСПЛ зобов'язав РФ надати інформацію про полонених українських моряків/

ЕСПЧ обязал РФ дать информацию о пленных украинских моряках

Европейский суд по правам человека обязал Россию предоставить информацию о захвате украинских моряков, месте их содержания, причиненных ранениях и предоставленной медицинской помощи.

Об этом сообщается на официальном сайте Министерства юстиции Украины.

Эту информацию правительство России должно предоставить к 3 декабря.

ЕСПЧ принял такое решение в соответствии с правилом 54 своего регламента.

Напомним, 28 ноября министр юстиции Павел Петренко сообщил, что Министерство юстиции от имени Кабмина обратилось в ЕСПЧ для защиты захваченных украинских моряков.

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По его словам, позиция Украины заключается в том, что захваченные моряки являются военнопленными и к ним должны применяться все гарантии защиты, которые определены Женевскими конвенциями.

Напомним, 25 ноября произошла агрессия России в Керченском проливе. Российские катеры открыли огонь по кораблям ВМС Украины. В результате атаки были захвачены три корабля.

24 задержанных украинских моряков перевезли из СИЗО Симферополя (Крым) в СИЗО Москвы (РФ).

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