PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факти / Світ / СБУ: Російські спецслужби причетні до безладів у Франції/

СБУ: Российские спецслужбы причастны к беспорядкам во Франции

Российская ФСБ участвовала в организации беспорядков во Франции и может провести подобные акции в других странах.

Российские спецслужбы, в частности ФСБ, были причастны к организации беспорядков на акциях во Франции. Также подобные провокации планируются в Бельгии, Германии, Испании, Болгарии и других европейских городах, сообщает пресс-служба СБУ в Facebook.

По информации Службы безопасности, Кремль пытался взять под контроль европейские радикальные организации.

Ежегодно российские спецслужбы финансировали и проводили так называемые “конференции лидеров правых партий Европы” и другие подобные собрания, на которых идеологи “русского мира” рассказывали о теории свержения европейских демократий.

Читайте: Желтые жилеты: почему французские протесты не похожи на украинские

– Для получения “революционного опыта” радикалов из Европы сотнями вербовали для террористической деятельности в составе НВФ и специально вывозили под видом фейковых наблюдателей на псевдовыборы в аннексированный Крым и оккупированный Донбасс – сообщает СБУ.

Именно эти люди организовывают массовые беспорядки на акциях протеста во Франции.

К слову, во время беспорядков на протестах против повышения тарифов на топливо во Франции пострадали 264 человека.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Желтые жилеты: почему французские протесты не похожи на украинские
$4 500 за невызов сотрудников на военные сборы. В Южном СБУ задержала военкома
Подозревают в госизмене: СБУ допросила 12 священников УПЦ МП
УПЦ МП разжигала религиозную вражду: СБУ нашла доказательства
Кибератака на украинские суды. СБУ заблокировала российский вирус
Протесты во Франции: власти объявили мораторий на подорожание топлива
СБУ провела 8 обысков в епархиях УПЦ МП из-за разжигания вражды
Подорожание горючего: забастовки во Франции, Бельгии и Нидерландах
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка