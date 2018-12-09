Российская ФСБ участвовала в организации беспорядков во Франции и может провести подобные акции в других странах.

Российские спецслужбы, в частности ФСБ, были причастны к организации беспорядков на акциях во Франции. Также подобные провокации планируются в Бельгии, Германии, Испании, Болгарии и других европейских городах, сообщает пресс-служба СБУ в Facebook.

По информации Службы безопасности, Кремль пытался взять под контроль европейские радикальные организации.

Ежегодно российские спецслужбы финансировали и проводили так называемые “конференции лидеров правых партий Европы” и другие подобные собрания, на которых идеологи “русского мира” рассказывали о теории свержения европейских демократий.

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– Для получения “революционного опыта” радикалов из Европы сотнями вербовали для террористической деятельности в составе НВФ и специально вывозили под видом фейковых наблюдателей на псевдовыборы в аннексированный Крым и оккупированный Донбасс – сообщает СБУ.

Именно эти люди организовывают массовые беспорядки на акциях протеста во Франции.

К слову, во время беспорядков на протестах против повышения тарифов на топливо во Франции пострадали 264 человека.