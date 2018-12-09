Протесты во Франции продолжаются, а число пострадавших растет – их число уже достигает 264 человека.

Среди пострадавших 39 сотрудников полиции.

По всей Франции на улицы вышло более 125 тысяч протестующих, из них 10 тысяч демонстрантов в Париже.

Об этом сообщает французское издание le Parisien.

Количество задержанных тоже растет: 1723 человека были арестованы во Франции и 1220 были взяты под стражу.

89 тысяч сотрудников полиции мобилизованы, в том числе 8 тысяч и 14 броневиков в столице.

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Напомним, что массовые протесты во Франции начались 17 ноября из-за недовольства повышений тарифов на топливо. Вчера в Париже начался массовый разгон желтых жилетов, к митингующим была применима сила.

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