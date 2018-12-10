17 ноября во многих городах Франции стартовали протесты так называемых желтых жилетов, которые требовали не поднимать цены на бензин в стране. Факты ICTV разобрались, как начались протесты, чего требуют желтые жилеты, и что сейчас происходит в стране.

Начало протестов



Первые протесты желтых жилетов во Франции прошли 17 ноября, однако назревать конфликт начал задолго до этого. В мае 2018 года женщина-автомобилист из департамента Сена и Марна опубликовала петицию с призывом снизить цены на бензин в стране.

До октября этого года ее инициатива оставалась незамеченной, однако после публикации в газете Parisien практически за две недели ей удалось собрать 225 тыс. подписей, а после начала протестов поддержка перевалила за 1 млн человек.

Первые попытки желтых жилетов привлечь к себе внимание начались еще 9 ноября, когда несколько протестующих попробовали прорваться к президенту Франции Эммануэлю Макрону, но их остановили полицейские.

Еще несколько дней участники движения предпринимали попытки заблокировать определенные части дороги, а также вывешивали большой плакат в поддержку желтых жилетов на фасад ратуши.

Тогда Макрон заявлял, что у активистов есть право на протест, но их действия никоим образом не изменят решение о повышении налога на топливо, из-за которого вырастет цена на бензин.

Топливо будет дорожать два года.

Согласно изменениям, налог на бензин с 1 января 2019 года должен вырасти на 12 центов за галлон (приблизительно 3,8 л), а налог на дизельное топливо увеличится на 28 центов за галлон.

До 2020 года цены поднимутся еще на 5 центов, а стоимость дизеля вырастет на 2 цента.

17 ноября протесты желтых жилетов разразились по всей стране, собрав людей через социальные сети. Началось все с блокирования Парижской окружной дороги, после чего на акции вышли протестующие и в других французских городах.

Участие в акции в тот день взяли больше 287 тыс. человек. 409 из них были ранены в результате мелких столкновений, еще 117 арестованы. Хотя после этого количество активных желтых жилетов по всей стране снизилось, их действия привели к тому, что президент страны объявил о мобилизации армии.

Вторая волна

Следующей целью желтых жилетов стали протесты в Париже на Елисейских Полях, из-за чего власти Франции приняли решение установить контрольно-пропускные пункты, однако правоохранителям не удалось сдержать протестующих и их пришлось допустить к Елисейским Полям.

Там они возвели баррикады, а полицейские предпринимали попытки разогнать людей слезоточивым газом и водяными пушками. Всего на тот момент в митингах участвовало около 106 тыс. человек.

В декабре протесты продолжились, однако участилось количество столкновений, случаев вандализма в отдельных городах. На 8 декабря правоохранители задержали более 1,5 тыс. человек.

Кроме того, появилась информация о возможном причастии РФ к организации беспорядков во время протестов, потому власти Франции начали соответствующее расследование.

Требования желтых жилетов

Недавно стало известно, что требования желтых жилетов сильно расширились и теперь не ограничиваются только снижением цен на бензин. Эксперты считают, что протесты теперь выражают не только недовольство высокой ценой на жизнь в стране, но и проблемы с работой президента Эммануэля Макрона.

Всего 25 требований к власти протестующие разбили на четыре категории:

экономика;

политика;

здоровье;

геополитика.

Требования в сфере экономики следующие:

запретить налоги, которые превышают 25% состояния граждан Франции;

создать новые рабочие места в различных сферах, чтобы можно было обеспечить адекватное функционирование инфраструктуры;

повысить минимальный прожиточный минимум, пенсии и зарплаты на 40%;

начать строительство доступного жилья;

уменьшить размеры банков и разбить банковские монополии;

аннулировать внутренний долг.

Для сектора охраны окружающей среды и здоровья требуют:

запретить производство и обращение пластиковой тары;

снизить влияние фармацевтических компаний на систему здравоохранения;

продлить срок годности техники до 10 лет;

запретить использование ГМО и пестицидов в сельском хозяйстве;

отказаться от импорта и заново провести индустриализацию страны.

Больше всего требований пришлось на политическую сферу Франции:

переписать конституцию в интересах полновластия народа;

выйти из ЕС;

запретить лоббирование и схемы влияния;

вернуть деньги, которые крупные компании должны стране;

прекратить приватизацию и вернуть уже приватизированное имущество;

исключить идеологию из программы образования;

убрать радары и камеры с дорог;

увеличить бюджет в четыре раза для сферы юстиции;

сделать СМИ общедоступными и искоренить так называемое “кумовство” между изданиями и политиками;

гарантировать гражданские свободы.

Также есть и несколько требований в сфере Геополитики:

выйти из НАТО;

прекратить военное и политическое вмешательство в дела Африки;

прекратить принимать иммигрантов;

проявлять уважение к международному праву и заключенным договорам.

Многие требования могли быть инициированы представителями правых организаций, которые присоединились после того, как Марин Ле Пен, которая известна своим продвижением пророссийских взглядов во Франции, призвала их принять участие.

Отсюда и могли появиться такие необоснованные идеи, как выход из НАТО, ЕС и тому подобное.

О среднем классе забыли.

Политические эксперты считают, что сейчас в протестах участвует средний класс. Именно они платят высокие налоги.

На сегодняшний день, на заработок гражданина Франции в размере от $30,7 тыс. до, приблизительно, $82,2 тыс. в год накладывается налог в размере 30%. Хотя в США налог при такой зарплате будет варьироваться от 12% до 22% соответственно.

Хотя некоторые требования и кажутся многим экспертам абсурдными, они соглашаются в том, что протесты желтых жилетов – это намного больше, чем повышение цен на бензин.

Стоить отметить, что цены на бензин во Франции не самые большие в Европе. С середины 2018 года максимальная цена за литр бензина составляла 1,59 евро. Но еще до начала протестов она снизилась до 1,49 евро за литр.

А на 3 декабря цена составляла 1,45 евро за литр. Предыдущий рекорд цен на топливо наблюдался в начале 2000-х годов, когда они достигли отметки в 1,51 евро за литр.

Самая же большая цена на бензин в Европе в Италии, там за литр топлива придется заплатить 1,6 евро.

Реакция власти на протесты

Сейчас Макрон пытается провести ряд больших реформ для страны, которые не могут болезненно не отразиться на многих слоях населения.

Подобное уже происходило, когда президент Франции пытался изменить трудовые законы в стране. Они давали возможность компаниям проще нанимать и увольнять работников. Тогда на улицы страны вышли тысячи демонстрантов.

Однако игнорировать протестующих, даже учитывая тот факт, что их количество снизилось, на сегодняшний день невозможно. Последние опросы показывают, что движение желтых жилетов поддерживает около 72% населения, против 27%, которыми обладает французский президент.

Макрон уже ввел мораторий на повышение цен на топливо, электроэнергию и газ в стране, который должен продлиться шесть месяцев.

Читайте: СБУ: Российские спецслужбы причастны к беспорядкам во Франции

Таким образом, президент частично выполнил главное требование протестующих. Однако желтые жилеты не собираются останавливать свои акции.

Министр финансов страны Брюно Ле Мэр заявил, что протесты показывают страну в негативном свете для тех, кто хочет начинать бизнес.

Ле Мэр добавил, что сейчас главное – вернуться к диалогу и найти общий язык во всех проблемных вопросах.

Сейчас Макрон анонсировал встречу с представителями торговых союзов и организацией работодателей, на которых обсудят возникшие проблемы и методы их решения, после чего он выступит с обращением к народу Франции.

Варианты решения конфликта

Сейчас перед властями Франции стоит задача по снижению градуса конфликта. В особенности президенту страны нужно наладить контакт с народом, ведь его последняя речь 27 ноября только добавила проблем.

После этого Макрон долгое время не комментировал протесты в стране и сейчас ему нужно признать масштабы проблемы, чтобы показать заинтересованность в ее решении.

Президенту Франции предстоит большая работа.

Массовые беспорядки не могут продолжаться и властям нужно найти метод для того, чтобы правоохранительные органы могли поддерживать порядок на улицах во время протестов, но при этом не позволить себе лишнего.

Полицейским могут разрешить использовать больше слезоточивого газа, водяных пушек и резиновых пуль.

Это, в свою очередь, может привести к большей вероятности случайных смертей среди протестующих, что очень сильно пошатнет позицию Макрона в конфликте и даст желтым жилетам новый повод для актов насилия.

Эксперты считают, что Макрону нужно сосредоточить свое внимание исключительно на протестующих, которые прибегают к насилию. Также ему предстоит разобраться с нелегальными блокадами и доступом в города во время протестов.

Еще одним вариантом для снижения недовольства желтых жилетов будет признание своей ошибки президентом касательно повышения налога на топливо и его отмена.

Это должно дать повод для окончательного прекращения протестов или их очень сильного снижения.

Однако у этого решения есть своя проблема. Ведь большинство реформ Макрона встречали протестами, и это может встать на его пути для построения новой Франции. Другие недовольные группы могут снова начать протесты, а народ решить, что все можно решить насилием.

Кроме того, Макрон никогда не стеснялся менять министров и сейчас подобный шаг может показать недовольным слоям населения, что он прислушивается к их требованиям и ищет экспертов, которые смогут найти компромисс для урегулирования сегодняшней ситуации.

К слову, Факты ICTV писали о том, почему сейчас снижаются цены на нефть и чего ждать Украине.

Владислав Бомбела

Фото: GettyImages, Dreamstime