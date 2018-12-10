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Санкции Лондона против России – в списке шесть олигархов

Отравление Скрипалей и нескольких других людей станет причиной введения санкций Лондоном против российских олигархов.

Великобритания введет санкции против олигархов из окружения президента РФ Владимира Путина.

Об этом сообщает The Telegraph.

По данным СМИ, в черный список, который утвердила премьер-министр Тереза Мэй, попали 6 российских бизнесменов. Называются фамилии Романа Абрамовича, Олега Дерипаски, Алишера Усманова, Игоря Сечина и братьев Ротенбергов – Аркадия и Бориса.

Олигархи подозреваются в подрывной деятельности на территории Великобритании по поручению Кремля.

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СМИ сообщают, что у бизнесменов отзовут британские визы, а их активы и недвижимость в стране станут предметом проверки.

Напомним, 5 марта экс-разведчика РФ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили неизвестным веществом в Солсбери. Позже эксперты пришли к выводу, что Скрипаля отравили Новичком российского происхождения.

 

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