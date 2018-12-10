Министры иностранных дел Европейского Союза приняли решение о введении санкций против девяти лиц, которые несут ответственность за организацию так называемых “выборов” на оккупированных территориях Донбасса.

Евросоюз ввел санкции против организаторов “выборов” в ОРДЛО, сообщает брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Джозвяк в Twitter.

По его словам, министры иностранных дел ЕС поддержали запрет на получение виз и замораживание активов для девяти человек, которых Европейский Союз считает ответственными за организацию псевдовыборов на Донбассе.

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Джозвяк отметил, что решение о введении санкций будет опубликовано в официальном журнале ЕС 10 декабря около полудня.

Напомним, 11 ноября в ОРДЛО прошли так называемые выборы, которые отказались признавать в мире.

Фото: dreamstime.