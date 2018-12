Человеком года по версии журнала Time стал убитый саудовский журналист Джамаль Хашогджи.

Издание отмечает, что это звание касается всех журналистов, которые стали жертвами преследований в 2018 году, в том числе и украинского журналиста Аркадия Бабченко.

Речь идет также о редакции американского издания The Capital Gazette, на которую напал вооруженный мужчина. Тогда погибло 5 человек. Филиппинская журналистка, которая пишет критические материалы о президенте Филиппин Родриго Дутерте. Двух журналистов Reuters приговорили к 7 годам заключения в Мьянме за расследование геноцида рохинджа.

В номинации были представлены глава США Дональд Трамп, президент РФ Владимир Путин и жена британского принца Гарри Меган Маркл.

Читайте: Убийство Хашогджи: что журналист сказал перед смертью

Это не первая коллективная номинация в истории рубрики. В прошлом году Человеком года назвали всех тех, кто сумел рассказать о сексуальных домогательствах. В 2016 году звание получил президент США Дональд Трамп.

Журнал Time уже у 92 раз проводит рубрику посвященную человеку, который оказал сильное влияние на мир.

The Guardians—Jamal Khashoggi, the Capital Gazette, Maria Ressa, Wa Lone and Kyaw Soe Oo—are TIME’s Person of the Year 2018 #TIMEPOY https://t.co/HvoEaW5oUi pic.twitter.com/9Mr0wBTmvj

— TIME (@TIME) 11 декабря 2018 г.