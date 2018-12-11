PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факти / Світ / Журнал Time назвав Людину року 2018/

Журнал Time назвал Человека года 2018

Журнал Time назвал Человеком года убитого Джамаля Хашогджи и других пострадавших от преследований в 2018 году журналистов.

Человеком года по версии журнала Time стал убитый саудовский журналист Джамаль Хашогджи.

Издание отмечает, что это звание касается всех журналистов, которые стали жертвами преследований в 2018 году, в том числе и украинского журналиста Аркадия Бабченко. 

Речь идет также о редакции американского издания The Capital Gazette, на которую напал вооруженный мужчина. Тогда погибло 5 человек. Филиппинская журналистка, которая пишет критические материалы о президенте Филиппин Родриго Дутерте. Двух журналистов Reuters приговорили к 7 годам заключения в Мьянме за расследование геноцида рохинджа.

В номинации были представлены глава США Дональд Трамп, президент РФ Владимир Путин и жена британского принца Гарри Меган Маркл.

Читайте: Убийство Хашогджи: что журналист сказал перед смертью

Это не первая коллективная номинация в истории рубрики. В прошлом году Человеком года назвали всех тех, кто сумел рассказать о сексуальных домогательствах. В 2016 году звание получил президент США Дональд Трамп.

Журнал Time уже у 92 раз проводит рубрику посвященную человеку, который оказал сильное влияние на мир.

Ранее Факты ICTV писали, что Министерство финансов США ввело санкции против 17 подданных Саудовской Аравии в связи с убийством журналиста Джамаля Хашогджи.

Фото: Скриншот из видео

Видео: Time.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Три президента и звезды кино. Названы претенденты на звание Человек года 2018
Планировал оппозиционное движение – обнародована переписка Хашогджи
Убийство Хашогджи: Трамп отказался слушать аудиозапись
ЦРУ определило заказчика убийства Хашогджи – СМИ
США вводят санкции против 17 человек из-за убийства Хашогджи
Убийство журналиста Хашогджи: для подозреваемых требуют смертной казни
Убийство Хашогджи: что журналист сказал перед смертью
Мы передали записи. Эрдоган рассказал об убийцах Хашогджи
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка