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Против Петрова и Баширова: США ввели новые санкции против РФ

В санкционный список США были добавлены сотрудники ГРУ Александр Мишкин и Анатолий Чепига.

Сегодня Министерство финансов США обновило санкционные списки, добавив в них еще 18 человек и четыре российские компании, говорится в сообщении ведомства.

В обновленный список попали сотрудники ГРУ Александр Мишкин и Анатолий Чепига, известные как Александр Петров и Руслан Боширов.

Именно их Великобритания подозревает в отравлении Сергея Скрипаля.

Кроме того, под санкциями оказалось Федеральное агентство новостей РФ.

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К слову, Кабинет министров одобрил решение СНБО о введении новых санкций против России.

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