Пятую неделю подряд недовольные политикой правительства французы объявляют мобилизацию по всей стране.

Массовые акции проходят в столице. Впервые за многие десятилетия временно закрывали университет Sorbonne, Эйфелеву башню и Лувр.

Виновным в экономических неурядицах много протестующих называют лично президента Эммануэля Макрона.

Протест желтых жилетов, а их во Франции обязаны надевать водители во время ремонта машин на дороге, начался как акция несогласия автомобилистов с запланированным правительством повышением цен на топливо.

После того как правительство отложило повышение цен на топливо, а Макрон пошел на уступки, по логике жилеты должны были разойтись. Но протестующие остались на улицах с лозунгами За все хорошее и против всего плохого. И даже опубликовали свой манифест. Поскольку у активистов нет официального представителя, многие считают этот документ фейком.



Местные эксперты говорят, что волну протестов сейчас активно пытаются использовать ультраправые политики во главе с Марин Ле Пен из Национального фронта и крайне левые, которых представляет Жан-Люк Меланшон с Непокоренной Франции. Оба сторонники Путина и оба за выход Франции из ЕС и НАТО.

Кто подбрасывает хворост в огонь? Сейчас это главный вопрос. Французские спецслужбы уже начали расследование в отношении возможного российского влияния на протесты. Об этом официально заявил министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан.

Читайте: СБУ: Российские спецслужбы причастны к беспорядкам во Франции

И вряд ли случайно во время погромов желтые жилеты повредили табличку культурного центра при посольстве Украины во Франции.

Упорно подключились и кремлевские пропагандисты. Издание Bloomberg сообщило, что российские телеканалы распространили недостоверную информацию о недовольстве жандармов политикой Макрона. И словно они хотят поддержать протестующих.

Международные организации же заметили активность прокремлевских твиттер-аккаунтов по французским событиям.

Напомним, Факты ICTV разобрались, как начались протесты, чего требуют желтые жилеты, и что сейчас происходит в стране.