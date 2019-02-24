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Прокуроры США подробно описали работу Манафорта на Януковича

Прокуроры США предоставили судье записку, в которой описывается работа бывшего главы предвыборной кампании Дональда Трампа Пола Манафорта.

Пол Манафорт

Прокуроры США предоставили судье записку, в которой подробно описано, как Пол Манафорт работал на президента-беглеца Виктора Януковича, сообщает Голос Америки.

По информации прокуроров, Манафорт работал на Януковича в период 2005-2014 годов.

Во время деятельности он нарушал закон для того, чтобы отмывать незаконные поступления от лоббистской деятельности для украинских политиков.

Также он очернил экс-чиновника для того, чтобы Янукович смог получить преимущества в администрации 44-го президента США Барака Обамы.

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– Он лгал налоговым экспертам, бухгалтерам, банкам, Министерству финансов США, подразделению по национальной безопасности Министерства юстиции США, ФБР, службе Специального прокурора, жюри присяжных, собственным юристам, конгрессменам и правительству США, – говорится в записке о бывшем главе предвыборной кампании Дональда Трампа.

Ее примут во внимание при выборе наказания Манафорту.

К слову, спецпрокурор США Роберт Мюллер заявил, что Пол Манафорт продолжал врать после сделки со следствием.

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