Выставка оружия в Абу-Даби проходит раз в два года. Это не только выставочный и торговый комплекс, но и форум, где правительства стран могут обсудить тренды мировой оборонки.

Шейхи были бы не шейхами, если бы не устроили все с грандиозным размахом. Чего только стоят захватывающие демонстрации военных действий и антитеррористических операций на специально построенном поле боя.

Новинки, представленные на выставке, дают понять, каким будет оружие будущего. Законодатели моды в сфере новейших технологий США, ведущие страны Европы и Китай. Уже сегодня, а тем более завтра, не важно насколько у вас маневренный танк или быстрая ракета, побеждает тот, кто лидирует в области искусственного интеллекта.

Читайте: Крылатые ракеты и реактивное оружие: СНБО одобрил оборонный заказ

Украина же привезла в Эмираты высокоточные средства поражения. Комплексами Корсар и Стугна заинтересовались покупатели из Эмиратов и Египта. Ранее контракты на поставку украинских ПТРК были подписаны с Саудовской Аравией и Иорданией. Впервые на украинском стенде в макетных вариантах были представлены пусковая установка противокорабельного ракетного комплекса Нептун и реактивная система залпового огня Ольха. А самым зрелищным элементом украинской презентации стал бронетранспортер с колесной формулой 8 на 8 Аль-Вахаш, разработанный совместно с эмиратскими производителями.

Авторитетная площадка выставки IDEX этого года собрал на своих полях более тысячи участников из 62 стран мира. А общая сумма контрактов, подписанных в Эмиратах, составила почти $5,5 млрд.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что США вооружат Польшу 20 ракетными системами HIMARS.