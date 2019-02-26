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Зброя-2019: чим вразила Україна в ОАЕ

Зброя-2019: чим вразила Україна в ОАЕ

Виставка зброї в Абу-Дабі проходить раз на два роки. Це не лише виставковий та торговельний майданчик, але і форум, де уряди країн можуть обговорити тренди світової оборонки.

Шейхи були б не шейхами, якби не влаштували усе з грандіозним розмахом. Чого тільки варті захоплюючі демонстрації військових дій та антитерористичних операцій на спеціально збудованому полі бою.

Новинки, представлені на виставці, дають зрозуміти, якою буде зброя майбутнього. Законодавці моди у сфері новітніх технологій: США, провідні країни Європи і Китай. Вже сьогодні, а тим паче завтра, не важливо наскільки у вас маневрений танк чи швидка ракета, перемагає той, хто лідирує в царині штучного інтелекту.

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Україна ж привезла в Емірати високоточні засоби враження. Комплексами Корсар та Стугна зацікавились покупці з Еміратів та Єгипту. Раніше контракти на постачання українських ПТРК були підписані з Саудівською Аравією та Йорданією. Вперше на українському стенді у макетних варіантах були представлені пускова установка протикорабельного ракетного комплексу Нептун та реактивна  система залпового вогню Вільха. А найвидовищнішим елементом української презентації став бронетранспортер з колісною формулою 8 на 8 Аль-Вахаш,  розроблений разом з еміратськими виробниками.

Авторитетний майданчик виставки IDEX цього року зібрав на своїх полях більше тисячі учасників з 62 країн світу. А загальна сума контрактів, підписаних в Еміратах, склала майже $5,5 млрд.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що США озброять Польщу 20 ракетними системами HIMARS.

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