Леонардо Ди Каприо выступил на защите косаток, которые захваченные в России.

Посол мира ООН по климату Леонардо Ди Каприо назвал “бесчеловечным захватом” содержание косаток и белух в “китовой тюрьме” в Приморском крае и призвал освободить их.

Ди Каприо поделился призывом в Facebook та Twitter.

Петиция была создана еще два месяца назад, но после того, как Лео сделал у себя пост, люди активно начали его подписывать и жертвовать деньги.

Например, пока мы писали новость, подписало около 1200 человек.

В общем петицию поддержали уже более 885 тыс. человек.

К слову, Ди Каприо всегда использует свои социальные сети для пропогування защиты окружающей среды.

Факты ICTV советуют посмотреть и его Instagram.

Please sign the petition below and join me in speaking out against the inhumane capture of orcas and belugas in Russia. Опубліковано Leonardo DiCaprio Вівторок, 26 лютого 2019 р.

Напомним, около 100 животных, находящихся в бухте Среняя с октября 2018 года, планировали продать в Китай, но их обнаружила прокуратура и наложили обеспечительный арест.

Через месяц его сняли, однако животных все еще не могут освободить.

По словам местных активистов, трое детенышей белух погибли.

Коммерческая добыча косаток запрещена во всем мире с 1986 года. Касатки занесены в Красную книгу.

Фото: Leonardo DiCaprio