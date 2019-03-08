Федеральный суд США приговорил к 47 месяцам заключения экс-советника Виктора Януковича и главу избирательного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта.

За неуплату налогов окружной суд штата Вирджиния приговорил Пола Манафорта к 47 месяцам лишения свободы за уклонение от уплаты налогов и банковские махинации.

Он обязан заплатить штраф в размере $50 000 и реституцию в сумме чуть более $24 млн.

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Кроме того, во время заседания судья заявил, что приговор Манафорту не связан с расследованием специального прокурора США Мюллера по поводу российского вмешательства в американские выборы.

Напомним, ранее политтехнолог Пол Манафорт признал себя виновным в заговоре против США и препятствовании правосудию.