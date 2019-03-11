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Кабинет Мэй отклонил план ЕС по ирландской границе – СМИ

Переговорные группы были в шаге от подписания соглашения по Brexit.

Кабинет Мэй отклонил план ЕС по ирландской границе – СМИ

ЕС и Великобритания провалили подписание соглашения о Brexit после того, как Лондон отклонил план Еврокомиссии по ирландской границе.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на свои источники.

Брюссельские участники переговоров по Brexit провели встречу за закрытыми дверьми, на которой послам ЕС сообщили, что переговорные группы были в шаге от подписания документа.

Однако предложение ЕК по ирландской границе все же было отклонено кабинетом премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, о чем она рассказала по телефону президенту Еврокомиссии Жан-Клоду Юнкеру.

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В следующий раз послы 27 стран ЕС соберутся за столом 21 марта, но переговоры будут проходить без участия Мэй.

В свою очередь, елеканал Sky News со ссылкой на главу МИД Ирландии Саймона Ковни сообщил, что Мэй в понедельник вечером отправляется в Страсбург, чтобы обсудить соглашение по Brexit.

Как известно, процесс Brexit может прекратиться, если в парламенте Великобритании не поддержат соглашение с ЕС.

Источник: ReutersSky News

Фото: Dreamstime

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