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Трамп объявил о запрете Boeing

Президент США Дональд Трамп приказывает запретить полеты Boeing 737 MAX 8 и MAX 9.

Трамп объявил о запрете Boeing

Трамп потребовал запретить полеты Boeing 737 MAX 8 и MAX 9 в США.

Об этом сообщает The New York Times.

– Мы выпустим срочное распоряжение, запрещающее все полеты с использованием 737 MAX 8 и 737 MAX 9 и других самолетов, связанных с этой линейкой, – заявил он.

Читайте: Запрещенный Boeing: кто и почему отказывается летать на 737 Max

Напомним, что после авиакатастрофы в Эфиопии ряд стран отказались от использования Boeing.

Ранее США отказались приостанавливать полеты, но обратились в корпорацию с требованием обновить программное обеспечение.

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