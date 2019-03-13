Президент США Дональд Трамп приказывает запретить полеты Boeing 737 MAX 8 и MAX 9.
Трамп потребовал запретить полеты Boeing 737 MAX 8 и MAX 9 в США.
Об этом сообщает The New York Times.
– Мы выпустим срочное распоряжение, запрещающее все полеты с использованием 737 MAX 8 и 737 MAX 9 и других самолетов, связанных с этой линейкой, – заявил он.
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Напомним, что после авиакатастрофы в Эфиопии ряд стран отказались от использования Boeing.
Ранее США отказались приостанавливать полеты, но обратились в корпорацию с требованием обновить программное обеспечение.
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