Шведскую школьницу Грету Турнберг номинировали на Нобелевскую премию мира за вклад в борьбу с изменениями климата.

В Швеции 16-летнюю Грету Турнберг, активистку в борьбе с изменениями климата, номинировали на Нобелевскую премию мира.

С такой инициативой выступил ряд шведских и норвежских политиков.

– Начатое Гретой движение является очень важным вкладом в дело мира, – заявил один из инициаторов.

В августе 2018 года школьница запомнилась одиночным пикетом под стенами парламента в Стокгольме. Тогда Грета угрожала бросить школьные занятия, если власти не будут соблюдать условия Парижского договора по сокращению вредных выбросов.

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Впоследствии она стала участником конференции ООН по вопросам климата, а также была гостьей Всемирного экономического форума в Давосе.

Как известно, в 2018 году Нобелевскую премию мира вручили хирургу и правозащитнице.

Источник: Aftonbladet

Фото: Aftonbladet