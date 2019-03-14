Шведскую школьницу Грету Турнберг номинировали на Нобелевскую премию мира за вклад в борьбу с изменениями климата.
В Швеции 16-летнюю Грету Турнберг, активистку в борьбе с изменениями климата, номинировали на Нобелевскую премию мира.
С такой инициативой выступил ряд шведских и норвежских политиков.
– Начатое Гретой движение является очень важным вкладом в дело мира, – заявил один из инициаторов.
В августе 2018 года школьница запомнилась одиночным пикетом под стенами парламента в Стокгольме. Тогда Грета угрожала бросить школьные занятия, если власти не будут соблюдать условия Парижского договора по сокращению вредных выбросов.
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Впоследствии она стала участником конференции ООН по вопросам климата, а также была гостьей Всемирного экономического форума в Давосе.
Как известно, в 2018 году Нобелевскую премию мира вручили хирургу и правозащитнице.
Источник: Aftonbladet
Фото: Aftonbladet