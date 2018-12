Об этом сказано на официальной странице премии в Twitter.

Они удостоились премии за свой вклад в борьбу с сексуальным насилием на войне.

Мурад сама стала жертвой сексуального насилия, когда в 2014 году попала в рабство боевиков “Исламского государства”. После побега она предала огласке ситуацию с сексуальным насилием по отношению к езидским женщинам во время боевых действий в Ираке.

“Let us raise our voices together and say: No to violence, yes to peace, no to slavery, yes to freedom, no to racial discrimination, yes to equality and to human rights for all.”

Nadia Murad speaking at the #NobelPeacePrize award ceremony. pic.twitter.com/3RaBV0N6H3

— The Nobel Prize (@NobelPrize) 10 декабря 2018 г.