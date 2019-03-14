Шведську школярку Грету Турнберг номінували на Нобелівську премію миру за внесок у боротьбу зі змінами клімату.

У Швеції 16-річну Грету Турнберг, активістку в боротьбі зі змінами клімату, номінували на Нобелівську премію миру.

З такою ініціативою виступила низка шведських і норвезьких політиків.

– Розпочатий Гретою рух є дуже важливим внеском у справу миру, – заявив один із ініціаторів.

У серпні 2018 року школярка запам’яталася одиночним пікетом під стінами парламенту в Стокгольмі. Тоді Грета погрожувала кинути шкільні заняття, якщо влада не буде дотримуватися умов Паризького договору щодо скорочення шкідливих викидів.

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Згодом вона стала учасником конференції ООН з питань клімату, а також була гостею Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

Як відомо, в 2018 році Нобелівську премію миру вручили хірургу та правозахисниці.

Джерело: Aftonbladet

Фото: Aftonbladet