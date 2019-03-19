Facebook планує створити центр для боротьби з фейковими новинами напередодні виборів до Європарламенту.

Facebook планує посилити правила по запобіганню поширення неправдивих новин перед виборами до Європарламенту, які відбудуться 26 травня.

Про це повідомила одна з топ-менеджерів компанії Тесса Лайонс.

За її словами, у боротьбі з фейками у соцмережі допоможе створення нового віртуального ситуаційного центру, співробітники якого зможуть зв’язуватися з різними відомствами, зокрема й у Німеччині, де одним із адресатів стане Федеральне відомство з безпеки у сфері інформаційних технологій.

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Крім того, компанія має намір організувати цілодобове співробітництво розробників програм, спеціалістів по обробці даних і політичних експертів.

Віртуальний ситуаційний центр здійснюватиме свою діяльність у кількох місцях, в тому числі у штаб-квартирі Facebook в Каліфорнії і головному європейському офісі в Дубліні.

Раніше Факти ICTV писали про те, що у роботі Facebook та Instagram стався масштабний збій.