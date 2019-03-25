Отставка Нурсултана Назарбаева стала громом среди ясного неба. Почти 30 лет безраздельной власти и вдруг Ельбасы, что в переводе с казахского означает лидер нации, заявил о сложении полномочий. За год до следующих президентских выборов, которые были бы для Назарбаева уже восьмыми.

Почему Нурсултан решил уйти? Версии разделились. Начиная от состояния здоровья и заканчивая страхом дворцового переворота. Сам же Ельбасы заявил, что хочет передать власть молодым. Как бы там ни было, но операция Наследник по-казахски началась. Поэтому готовить его надо заранее и поэтапно. Согласно Казахской Конституции в случае отставки лидера государства, до следующих выборов его место занимает глава Сената. Поэтому новым президентом автоматически стал Касым-Жомарт Токаев. Близкий соратник Назарбаева еще с начала 90-х. Был премьер-министром Казахстана и заместителем генсека ООН. Первым, что сделал новый президент на своем посту – переименовал столицу в честь великого вождя.

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Новый президент, новое название столицы, но означает ли это новый курс Казахстана? Вероятно – нет. Потому что по факту Назарбаев ушел, но остался. Проще говоря, Назарбаев обеспечил себе пожизненную неприкосновенность: остался главой правящей партии и руководителем всех силовых структур. Украинский журналист Виталий Портников лично знает Нурсултана Абишевича. По его мнению, одна из главных причин операции Наследник – Ельбасы хочет при жизни ощутить культ личности. Культ личности – архаичная особенность отдельных государств азиатского региона. Чего только стоит поклонения туркменского народа действующему президенту Гурбангулы Бердымухамедову, который и жнец, и швец, и на дуде игрец. Хотя конечно, Казахстан по сравнению с другими странами региона – это богатое, развитое и наиболее светское государство. И таким его сделал Назарбаев. Ельбасы смог сохранить Казахскую государственность. Умело балансируя между такими хищниками, как Китай и Россия.

Астана, а теперь уже Нурсултан – всегда была лояльным союзником России. Поэтому эксперты не исключают, что перед отставкой Назарбаев советовался с Путиным. По крайней мере телефонный разговор между лидерами перед официальным заявлением, подтвердил пресс-секретарь главы Кремля Песков. Но по другой версии – Назарбаев сделал такой неожиданный ход конем, поскольку боялся: если умрет на посту – после неизбежных боев за власть его страну разорвут на части Россия и Китай.

Все указывает на то, что основные опасения Назарбаева связаны с персональной безопасностью и тем, что власть выскользнет из рук его династии или приближенного круга верных соратников. О реальном политическом соперничестве и возможном оппозиционном кандидате речь не идет. Ведь вся казахская оппозиция, как известно, давно в изгнании.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что после отставки Назарбаева в обменниках Казахстана закончились доллары.