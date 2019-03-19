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После отставки Назарбаева в обменниках Казахстана закончились доллары

Решение Нурсултана Назарбаева оставить пост президента Казахстана вызвало повышенный спрос населения страны на доллар.

Нурсултан Назарбаєв

Жители Казахстана массово скупают доллары, некоторые обменники закрылись уже через два часа после отставки Назарбаева – американская валюта просто закончилась.

– Часа два назад все доллары закончились. Как только сообщили об уходе Назарбаева, сразу начался ажиотаж, все скупили, – рассказали в одном из обменников.

При этом доллар за сегодня значительно подорожал: в 21.30 по местному времени доллар в обменниках продавали по курсу 378,5 тенге/$, а в 22.00 американская валюта подорожала до 385 тенге/$.

Средний курс тенге 19 марта по итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже составил 376,4 тенге/$.

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Сегодня, 19 марта, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил об отставке, а временно исполняющим обязанности главы государства назначил спикера Сената Касым-Жомарт Токаева.

Фото: Akorda.kz

 

Источник: Интерфакс

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