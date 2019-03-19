Решение Нурсултана Назарбаева оставить пост президента Казахстана вызвало повышенный спрос населения страны на доллар.

Жители Казахстана массово скупают доллары, некоторые обменники закрылись уже через два часа после отставки Назарбаева – американская валюта просто закончилась.

– Часа два назад все доллары закончились. Как только сообщили об уходе Назарбаева, сразу начался ажиотаж, все скупили, – рассказали в одном из обменников.

При этом доллар за сегодня значительно подорожал: в 21.30 по местному времени доллар в обменниках продавали по курсу 378,5 тенге/$, а в 22.00 американская валюта подорожала до 385 тенге/$.

Средний курс тенге 19 марта по итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже составил 376,4 тенге/$.

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Сегодня, 19 марта, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил об отставке, а временно исполняющим обязанности главы государства назначил спикера Сената Касым-Жомарт Токаева.

Фото: Akorda.kz