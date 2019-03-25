Відставка Нурсултана Назарбаєва стала громом серед ясного неба. Майже 30 років безроздільної влади і аж тут Ельбаси, що у перекладі з казахської означає лідер нації, заявив про складення повноважень. За рік до наступних президентських виборів, які були б для Назарбаєва вже восьмими.

Чому Нурсултан вирішив піти? Версії різнились. Починаючи від стану здоров’я і закінчуючи страхом палацового перевороту. Сам же Ельбаси заявив, що хоче передати владу молодим. Як би там не було, але операція Спадкоємець по-казахськи почалась. Тому готувати його треба заздалегідь і поетапно. За Казахською Конституцією у разі відставки лідера держави, до наступних виборів його місце посідає глава Сенату. Відтак новим президентом автоматично став Касим-Жомарт Токаєв. Близький соратник Назарбаєва ще з початку 90-х. Був прем’єр-міністром Казахстану та заступником генсека ООН. Першим, що зробив новий Президент на своїй посаді – перейменував столицю на честь великого вождя.

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Новий президент, нова назва столиці, але чи означає це новий курс Казахстану? Ймовірно – ні. Тому що по факту Назарбаєв пішов, але лишився. Простіше кажучи, Назарбаєв забезпечив собі пожиттєву недоторканість: лишився главою правлячої партії і керівником усіх силових структур. Український журналіст Віталій Портніков особисто знає Нурсултана Абішевича. На його думку, одна з головних причин операції Спадкоємець – Ельбаси хоче при житті відчути культ особистості. Культ особистості – архаїчна особливість окремих держав азійського регіону. Чого лише варте поклоніння туркменського народу діючому президенту Гурбангули Бердимухамедову, котрий і жнець, і швець, і на дуді грець. Хоча звісно, Казахстан у порівнянні з іншими країнами регіону – це найбагатша, найрозвинутіша і найбільш світська держава. І такою її зробив Назарбаєв. Ельбаси зміг зберегти Казахську державність. Уміло балансуючи між такими хижаками, як Китай та Росія.

Астана, а тепер вже Нурсултан – завжди була лояльним союзником Росії. Тому експерти не виключають, що перед відставкою Назарбаєв радився із Путіним. Принаймні телефонну розмову між лідерами перед офіційною заявою, підтвердив прес-секретар очільника Кремля Пєсков. Але за іншою версією – Назарбаєв зробив такий несподіваний хід конем, оскільки боявся: якщо помре на посту – після неминучих боїв за владу його країну розірвуть на частини Росія і Китай.

Усе вказує на те, що основні побоювання Назарбаєва пов’язані з персональною безпекою і тим, що влада вислизне з рук його династії або наближеного кола вірних соратників. Про реальне політичне суперництво і можливого опозиційного кандидата мова не йде. Адже уся казахська опозиція, як відомо, давно у вигнанні.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що після відставки Назарбаєва в обмінниках Казахстану закінчилися долари.