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Дважды по $16 млн! Австралиец сорвал джекпот

Мужчина из Мельбурна (Австралия) дважды за день сорвал джекпот в размере $16 миллиона.

Дважды по $16 млн! Австралиец сорвал джекпот

Счастливчик купил два лотерейных билета и отметил на них одинаковые числа. Когда первый билет “выстрелил”, то мужчина позабыл про второй. Он полагал, что это из другой серии билетов.

Напомнили ему о втором счастливом билете представители лотереи.

Всего австралиец потратил на лотерею около $21,2 тысячи. Он играл каждую неделю в течении 30 лет.

Читайте: Водитель школьного автобуса выиграла $2 млн в лотерею

К слову, в Нью-Йорке владелец лотерейного билета выиграл джекпот в размере $425 млн.

Источник: The Guardian

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