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Двічі по $16 млн! Австралієць зірвав джекпот

Чоловік з Мельбурна (Австралія) двічі за день зірвав джекпот у розмірі $16 млн.

Двічі по $16 млн! Австралієць зірвав джекпот

Щасливчик купив два лотерейних квитка і зазначив на них однакові числа. Коли перший квиток “вистрілив”, то чоловік забув про другий. Він вважав, що це з іншої серії квитків.

Нагадали йому про другий щасливий квиток представники лотереї.

Всього австралієць витратив на лотерею близько $21,2 тисячі. Він грав щотижня протягом 30 років.

Читайте: Водій шкільного автобуса виграла $2 млн у лотерею

До речі, у Нью-Йорку власник лотерейного квитка виграв джекпот у розмірі $425 млн.

Джерело: The Guardian

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