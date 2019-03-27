Чоловік з Мельбурна (Австралія) двічі за день зірвав джекпот у розмірі $16 млн.
Щасливчик купив два лотерейних квитка і зазначив на них однакові числа. Коли перший квиток “вистрілив”, то чоловік забув про другий. Він вважав, що це з іншої серії квитків.
Нагадали йому про другий щасливий квиток представники лотереї.
Всього австралієць витратив на лотерею близько $21,2 тисячі. Він грав щотижня протягом 30 років.
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До речі, у Нью-Йорку власник лотерейного квитка виграв джекпот у розмірі $425 млн.
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