Длинные очереди за субсидиями и паспортами, беготня за разными справками и печатями, заполнение бланков – все это знакомо украинцам по сей день. Тогда как наши бывшие соседи по СССР эстонцы давно уже забыли об их существовании. Потому что почти 20 лет пользуются государственными услугами в режиме онлайн.

В Эстонии каждый гражданин с рождения имеет идентификационную карточку с чипом. С ее помощью можно голосовать на выборах, не выходя из дома, зарегистрировать ребенка прямо со своего смартфона, заполнить налоговую декларацию и даже создать фирму.

Персональный код, как рассказывает руководитель Департамента развития информационного общества Эстонии Янек Розов, – своеобразный ключ к цифровым услугам государства. После его получения прямо в роддоме родители могут прописать ребенка, подать заявку на получение социальной помощи, а в перспективе – еще и дать имя.

Электронная и школа в Эстонии. Вместо изучения сложных формул и математических уравнений – дети имеют дело с работами, гаджетами и микрочипами. К тому же, эстонцы давно забыли как выглядят бумажные школьные журналы и дневники. Они здесь уже 15 лет как электронные. Местные дети теперь как на ладони. Скрыть плохие оценки – не могут, не придут в школу или прогуляют урок – родителям сразу поступит SMS-сообщение.

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Исключительно с гаджетами и лэптопами работает и эстонское правительство. Его министры могут принимать решения, не выходя из дома. Находясь в командировке или отпуске. И собственно, собираются на свои заседания для обсуждения преимущественно дискуссионных вопросов.

Здесь даже полицейские выписывают штрафы в электронном виде. Прямо во время патрулирования в считанные секунды они могут пробить владельца автомобиля, пройден ли у него техосмотр, имеет ли он страховку. И только после этого его останавливают.

Вскоре, как рассказывает один из разработчиков цифровых систем для эстонской полиции Эмре Коло, система сама будет распознавать нарушителей. Без бумажных носителей в один клик можно заказать водительское удостоверение, зарегистрировать, продать или купить автомобиль, выписать на него поручение.

А еще в Эстонии просто на улице можно встретить роботов-курьеров, которые доставляют одежду, обувь, почту, еду. То есть все, что может поместиться в его контейнер.

Но насколько все это безопасно? Возможно ли сломать ID-карту эстонца и подделать его данные в реестре? После масштабной кибератаки в 2007-м со стороны России, когда из строя вышли все банковские серверы, в Таллинне построили Центр защиты от кибертерроризма, который отслеживает теперь все хакерские атаки в Евросоюзе.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как в Эстонии обновляют советские дома.