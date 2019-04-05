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Факты / Мир / Россия

“Нацисты” обещают новые убийства – реакция росСМИ на выборы в Украине

Российские медиа пестрят новостями о выборах в Украине. Факты ICTV собрали самые яркие материалы журналистов из РФ о президентской гонке в Украине.

“Нацисты” обещают новые убийства – реакция росСМИ на выборы в Украине

Российские средства массовой информации достаточно скрупулезно следят за выборами президента Украины.

Результаты, комментарии официальных лиц, заявления кандидатов и их штабов, а также отдельные новости об украинских выборах наводнили ленты новостей российских СМИ.

Кроме того, даже трехчасовые политические ток-шоу посвящают выборам в Украине.

Читайте: Выборы президента Украины – реакция России

Однако некоторые заявление, обзоры и мнения российских журналистов особенно выделяются на общем фоне.

Так, уже известная многим журналистка и телеведущая Россия-1 Ольга Скабеева, которая пыталась несколько раз устроить украинским парламентариям провокации в ПАСЕ, заявила, что готова провести дебаты между Владимиром Зеленским и Петром Порошенко.

В эфире росСМИ телеведущая отметила, что говорит абсолютно серьезно, а вот в Украине только посмеялись над этим.

Конечно не обошлось и без нацизма. Анатолий Вассерман посвятил целый разбор заявлению Ирины Фарион, которая выступила с критикой в сторону Владимира Зеленского из-за русского языка.

Также в России успели провести опрос об поддержке кандидатов в президенты Украины.

Да, в РФ проводят опросы насчет кандидатов на выборы в другой стране. Цифры в материале навели, однако не объяснили, как среднестатистических россиян касается волеизъявление украинцев.

Также не стоит забывать, что немалая часть телеэфиров российских телеканалов посвящена украинским выборам. Например, сегодня на телеканале Россия 24 Владимир Соловьев в своем ток-шоу будет обсуждать анализы кандидатов Петра Порошенко и Владимира Зеленского и дебаты. Как они касаются обычных россиян – пока непонятно.

Ранее Факты ICTV писали, что на заграничный избирательный участок в Минске (Беларусь) не пустили представителей российских СМИ.

Фото: olgaskabeeva

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