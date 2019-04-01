В комитете Госдумы России порекомендовали принять заявление о непризнании выборов президента в Украине.

Комитет Госдумы России по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками рекомендует принять заявление о непризнании выборов в Украине.

По словам председателя комитета Леонида Калашникова, сегодня этот вопрос будет рассматриваться в Государственной думе.

Он считает, что выборы президента Украины нельзя признавать, поскольку “от них был отрезан Донбасс и те украинцы, которые проживают в РФ”.

Читайте: Подсчет голосов на выборах 2019 – результаты ЦИК (ОНЛАЙН)

Калашников добавил, что подобное решение не означает исключение сотрудничества с новым президентом Украины.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не будет никого поздравлять с выходом во второй тур президентских выборов в Украине.

К слову, явка на выборах в Украине в 2019 году превысила показатель 2014 года.