В комитете Госдумы России порекомендовали принять заявление о непризнании выборов президента в Украине.
Комитет Госдумы России по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками рекомендует принять заявление о непризнании выборов в Украине.
По словам председателя комитета Леонида Калашникова, сегодня этот вопрос будет рассматриваться в Государственной думе.
Он считает, что выборы президента Украины нельзя признавать, поскольку “от них был отрезан Донбасс и те украинцы, которые проживают в РФ”.
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Калашников добавил, что подобное решение не означает исключение сотрудничества с новым президентом Украины.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не будет никого поздравлять с выходом во второй тур президентских выборов в Украине.
К слову, явка на выборах в Украине в 2019 году превысила показатель 2014 года.