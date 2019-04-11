Під час екстреного засідання армії Судану було прийнято рішення зняти президента країни Омара аль-Башира з його посту.

Армія Судану провела екстрене засідання, на якому ухвалила рішення щодо зняття президента країни Омара аль-Башира, його помічників й уряду.

Після цього збройні сили Судану повинні створити військову раду, яка керуватиме країною під час перехідного періоду.

Напередодні важливої заяви на телеканалах Судану почали транслювати військові марші та національну музику.

Антиурядова акція розпочалася в суботу, 6 квітня. На вулицях Хартума й понині знаходяться тисячі осіб.

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За інформацією ЗМІ, аль-Башир залишив країну, а військовим вдалося заарештувати кількох його прихильників, серед яких керівник президентської гвардії Абдель Рахім Мухаммед Хусейн.

CNN повідомляє, що Омар аль-Башир сьогодні покинув пост президента Судану і був поміщений під домашній арешт.

Всю його охорону розформували, а співробітників помістили під спостереження.









Армія Судану повалила президента країни – ЗМІ / 2 фотографии

До слова, СБУ оприлюднила інформацію щодо 149 найманців ПВК Вагнера, які перебували в Судані і займалися придушенням протестів.

Джерело: Al-Mayadeen