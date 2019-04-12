Бориса Ельцина называли глотком демократии и либералом нового поколения. Он пришел на руинах старой империи, запомнился своим выступлением на танке во время путча ГКЧП, расстрелом Белого дома во время мятежа оппозиции, предвыборными танцами, непопулярными реформами и прозападной дипломатией и дружескими отношениями с Соединенными Штатами. Впрочем драматический этап истории России пришелся на его отставку с президентского поста. Кто на самом деле помог первому президенту России уйти? И не было ли это на самом деле сговором? Реваншем старых сил?

1999 год, 31 декабря. За несколько часов до Нового года россиян ждала шокирующая информация. Его известное: «Я ухожу» полностью изменит Россию. Но мало кто знает, что на самом деле предшествовало этому решению.

В начале 90-х, после развала СССР, ФСБ начинает стремительно терять влияние и уважение. И не в последнюю очередь из-за прозападного реформатора Ельцина. Обещанную люстрацию власти Ельцин так и не завершает. В частности, и в рядах ФСБ. Тогда же за стенами Лубянки начинают реализовывать план по возврату власти. И отстранения самого Ельцина.

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Уже в середине 90-х позиции президента Ельцина, как и его здоровье, крайне пошатнулись. Чеченская война, изнурительная вторая президентская кампания … Все заканчивается инфарктами и необходимостью срочной и сложной операции на сердце.

Именно тогда, в 1996-м в администрацию Ельцина будет инспирировано Владимира Путина. Этот серый, мало чем примечательный бывший полковник КГБ появляется в окружении президента неожиданно, будто агент под прикрытием. Воспользоваться слабым состоянием здоровья Ельцина решила и политическая верхушка. Ельцин дает добро разобраться с ними.

Это играет на руку Путину. Появляется компромат на тогдашнего генерального прокурора Скуратова. Чиновник развлекался в бане с девушками легкого поведения. После этого карьера Путина идет в гору. Он становится секретарем совета безопасности и обороны Российской Федерации.

По странному стечению обстоятельств, именно в это время начинается вторжение боевиков под командованием Шамиля Басаева в Дагестан. Путин идет на очередное повышение. Становится премьер-министром. И возглавляет спецоперацию против боевиков.

Впрочем Путина еще не видели полноценным преемником Ельцина. Но это быстро изменится. В сентябре 1999 года Россию потрясли теракты. Подрывают жилые дома в Буйнакске, Москве и Волгодонске. По официальной версии – нападавшими были карачаевске и дагестанские ваххабиты.

На фоне борьбы с врагами государства популярность Путина вновь идет вверх. И не в последнюю очередь благодаря поддержке со стороны спецслужбы. Рейтинг растет как на грибах. Россия сделала крен на 180 градусов. От демократии к диктатуре. А ФСБ снова стала сверхмощной структурой и возродила старые методы – провокации и заказные убийства. После отставки Ельцин прожил еще более 7 лет и умер в апреле 2007. С Путиным встречался нечасто. Вроде бы они поссорились. Говорил, что он ведет страну назад в СССР.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что в США обнародовали разговор Ельцина с Клинтоном о Путине.