Бориса Єльцина називали ковтком демократії та лібералом нового покоління. Він прийшов на руїнах старої імперії, запам’ятався своїм виступом на танку під час путчу ГКЧП, розстрілом Білого дому під час заколоту опозиції, передвиборчими танцями, непопулярними реформами і прозахідною дипломатією та дружніми відносинами зі Сполученими Штатами. Утім найдраматичніший етап історії Росії припав на його відставку з президентського поста. Хто насправді допоміг першому президенту Росії піти? І чи не було це насправді змовою? Реваншем старих сил?

1999 рік, 31 грудня. За кілька годин до Нового року на росіян чекатиме шокуюча інформація. Його відоме: «Я ухожу» повністю змінить Росію. Та мало хто знає, що насправді передувало цьому рішенню.

На початку 90-х, після розвалу СРСР, ФСБ починає стрімко втрачати вплив і повагу. І не в останню чергу через прозахідного реформатора Єльцина. Обіцяну люстрацію влади Єльцин так і не завершує. Зокрема, і в лавах ФСБ. Тоді ж за стінами Луб’янки починають реалізовувати план з повернення влади. Та відсторонення самого Єльцина.

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Вже в середині 90-х позиції президента Єльцина, як і його здоров’я, вкрай похитнулися. Чеченська війна, виснажлива друга президентська кампанія… Все закінчується інфарктами та необхідністю термінової і складної операції на серці.

Саме тоді, у 1996-му в адміністрацію Єльцина буде інспіровано Володимира Путіна. Цей сірий, мало чим примітний колишній полковник КДБ з’являється в оточенні президента несподівано, неначе агент під прикриттям. Скористатися слабким станом здоров’я Єльцина вирішила і політична верхівка. Єльцин дає добро розібратися з ними.

Це грає на руку Путіну. З’являється компромат на тодішнього генерального прокурора Скуратова. Чиновник розважався у лазні із дівчатами легкої поведінки. Після цього кар’єра Путіна йде в гору. Він стає секретарем ради безпеки та оборони Російської Федерації.

За дивним збігом обставин, саме в цей час починається вторгнення бойовиків під командуванням Шаміля Басаєва у Дагестан. Путін йде на чергове підвищення. Стає прем’єр-міністром. І очолює спецоперацію проти бойовиків.

Втім Путіна ще не бачили повноцінним наступником Єльцина. Але це швидко зміниться. В вересні 1999 року Росію сколихнули теракти. Підривають житлові будинки в Буйнакську, Москві та Волгодонську. За офіційною версією – нападниками були карачаєвські та дагестанські ваххабіти.

На тлі боротьби із ворогами держави популярність Путіна знову йде вгору. І не в останню чергу завдяки підтримці з боку спецслужби. Рейтинг зростає як на грибах. Росія зробила крен на 180 градусів. Від демократії до диктатури. А ФСБ знову стала надпотужною структурою і відродила старі методи – провокації і замовні вбивства. Після відставки Єльцин прожив ще понад 7 років і помер у квітні 2007 го. З Путіним зустрічався нечасто. Начебто вони посварилися. Говорив, що він веде країну назад в СРСР.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що у США оприлюднили розмову Єльцина з Клінтоном про Путіна.