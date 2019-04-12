Папа Римський Франциск, всупереч протоколу, встав на коліна і поцілував ноги лідерам Південного Судану.

У Ватикані Папа Римський Франциск прийняв політичних і церковних лідерів Південного Судану, щоб попросити про реалізацію мирної угоди від серпня 2018 року.

Після чого, всупереч протоколу, 82-річний Папа став на коліна, щоб поцілувати ноги лідерам Південного Судану.

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До слова, Папа Римський страждає від хронічного болю в ногах.

У свою чергу, лідери Південного Судану ніяк не відреагували на такий заклик до миру.

Південний Судан – держава, яка здобула незалежність у 2011 році, а в грудні 2013 року там почалася громадянська війна.

Причиною 5-річної війни слугувала заява Кііра в 2013 році про запобігання спроби збройного державного перевороту, який організовував звільнений віце-президент Рієка Мачара.

Через кадрові перестановки в уряді майже не залишилося представників другого за чисельністю народу Південного Судану – нуер. Президент і його оточення є представниками найчисленнішого народу країни – дінка.

Конфлікт між цими народностями за владу в Південному Судані переріс у війну.

У серпні 2018 року нинішній президент і колишній віце-президент підписали мирну угоду і договір про розподіл влади.

Раніше Факти ICTV писали, що Папа Римський Франциск взяв участь у виступі кубинського цирку Circo Cuba.