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Мадуро хочет увеличить численность национальной милиции – набирает 1 млн человек

Президент Венесуэлы Николас Мадуро хочет до конца 2019 года набрать в ряды национальной милиции 1 млн человек.

Ніколас Мадуро

Президент Венесуэлы Николас Мадуро планирует набрать в боливарианскую национальную милицию 1 млн человек до конца 2019 года.

Мадуро решил увеличить количество милиции после того, как временно исполняющий обязанности президента Венесуэлы Хуан Гуаидо призвал военных перейти на сторону оппозиции.

На данный момент национальная милиция остается лояльной президенту Мадуро.

Региональный редактор BBC Кандас Пиетте считает, что соответствующим призывом Мадуро пытается повысить свою политическую и физическую безопасность.

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К слову, вице-президент США Майк Пенс призвал ООН признать Хуана Гуаидо президентом Венесуэлы.

Источник: ВВС

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