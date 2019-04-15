Президент Венесуели Ніколас Мадуро хоче до кінця 2019 року набрати до лав національної міліції 1 млн осіб.

Президент Венесуели Ніколас Мадуро планує набрати до боліваріанської національної міліції 1 млн осіб до кінця 2019 року.

Мадуро вирішив збільшити кількість міліції після того, як тимчасово виконувач обов’язків президента Венесуели Хуан Гуаїдо закликав військових перейти на бік опозиції.

Наразі національна міліція залишається лояльною президенту Мадуро.

Регіональний редактор BBC Кандас Піетте вважає, що відповідним закликом Мадуро намагається підвищити свою політичну і фізичну безпеку.

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До слова, віце-президент США Майк Пенс закликав ООН визнати Хуана Гуаїдо президентом Венесуели.