Американская разведка обвинила Россию в проведении новых ядерных испытаний.
Разведка США обвинила Россию в том, что она проводила ядерные испытания малой мощности.
– Правительство США, в том числе разведывательное сообщество, считает, что Россия проводила испытания ядерного оружия, что создало энергетический выход, – говорится в сообщении.
В американской разведке не сообщили о подробностях российских ядерных испытаний.
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Новое заявление разведки США можно расценить как прямое обвинение России в проведении ядерных испытаний
К слову, военная разведка Украины получила информацию о перемещении российского ядерного оружия в незаконно аннексированный Крым.
Источник: Голос Америки
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