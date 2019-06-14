Американская разведка обвинила Россию в проведении новых ядерных испытаний.

Разведка США обвинила Россию в том, что она проводила ядерные испытания малой мощности.

– Правительство США, в том числе разведывательное сообщество, считает, что Россия проводила испытания ядерного оружия, что создало энергетический выход, – говорится в сообщении.

В американской разведке не сообщили о подробностях российских ядерных испытаний.

Читайте: Все страны должны избавиться от ядерного оружия – Трамп

Новое заявление разведки США можно расценить как прямое обвинение России в проведении ядерных испытаний

К слову, военная разведка Украины получила информацию о перемещении российского ядерного оружия в незаконно аннексированный Крым.

Источник: Голос Америки