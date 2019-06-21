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Протесты в Грузии: полиция завершила разгон митингующих

После нескольких часов столкновений в Грузии полиция завершила операцию по разгону митингующих.

Протесты в Грузии: полиция завершила разгон митингующих

После нескольких часов митинга у здания парламента Грузии полиция завершила операцию по разгону антироссийского протеста.

Митингующие остановились у здания Тбилисского государственного университета на проспекте Чавчавадзе.

Движение автомобилей через проспект Руставели восстановили, городские службы расчистили территорию от мусора.

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На месте остается дежурить скорая помощь. По сообщениям местных СМИ, остальные протестующие вооружились камнями – по их словам, в целях самозащиты.

Лидер оппозиционной партии Новая Грузия Георгий Вашадзе анонсировал сбор людей 21 июня в 19.00 на проспекте Руставели.

Напомним, протесты в Тбилиси начались 20 июня. Их причиной стало выступление депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова в парламенте Грузии в кресле спикера.

Фото: Eana Korbezashvili

Источник: Радио Свобода

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