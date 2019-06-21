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Факты / Происшествия

Как разгоняли акцию протеста в Грузии: кадры очевидцев

Разгон акции протеста возле парламента Грузии сняли очевидцы.

Протести в Грузії

Во время разгона антироссийского митинга в Тбилиси полиция применила шашки со слезоточивым газом – это подтверждает видео, снятое очевидцами.

– На площади перед парламентом Грузии остается очень мало человек. Действующая власть выбрала силовой вариант разгона протестующих, – пишет Twitter Николай Левшиц.

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Напомним, в результате протестов в Тбилиси, которые начались 20 июня, пострадали более 50 человек.

ФотоНиколай Левшиц‏

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