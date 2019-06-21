Разгон акции протеста возле парламента Грузии сняли очевидцы.
Во время разгона антироссийского митинга в Тбилиси полиция применила шашки со слезоточивым газом – это подтверждает видео, снятое очевидцами.
– На площади перед парламентом Грузии остается очень мало человек. Действующая власть выбрала силовой вариант разгона протестующих, – пишет Twitter Николай Левшиц.
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В двух метрах от меня, когда отошёл передохнуть, стали падать шашки со слезоточивым газом. На площади перед парламентом Грузии остаётся очень мало человек. Действующая власть выбрала силовой вариант разгона протестующих pic.twitter.com/zOGkxKddkZ
— Николай Левшиц (@nlevshits) 20 июня 2019 г.
Напомним, в результате протестов в Тбилиси, которые начались 20 июня, пострадали более 50 человек.
Фото: Николай Левшиц