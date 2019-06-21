Разгон акции протеста возле парламента Грузии сняли очевидцы.

Во время разгона антироссийского митинга в Тбилиси полиция применила шашки со слезоточивым газом – это подтверждает видео, снятое очевидцами.

– На площади перед парламентом Грузии остается очень мало человек. Действующая власть выбрала силовой вариант разгона протестующих, – пишет Twitter Николай Левшиц.

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В двух метрах от меня, когда отошёл передохнуть, стали падать шашки со слезоточивым газом. На площади перед парламентом Грузии остаётся очень мало человек. Действующая власть выбрала силовой вариант разгона протестующих pic.twitter.com/zOGkxKddkZ — Николай Левшиц (@nlevshits) 20 июня 2019 г.

Напомним, в результате протестов в Тбилиси, которые начались 20 июня, пострадали более 50 человек.

Фото: Николай Левшиц‏