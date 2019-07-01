Клуб Большой двадцатки собрался, чтобы обсудить проблемы мировой экономики, геополитики, кибербезопасности и экологии. Среди топ-тем торговое перемирие между Вашингтоном и Пекином, политический кризис в Венесуэле, ядерная угроза Ирана и КНДР, война в Сирии и Украины, международный терроризм, а также засорение пластиком мирового океана.

Российский президент традиционно опоздал, а кое кто вообще не долетел. На пути к Осаке в самолете, сопровождавший борт президента Бразилии Жаира Болсонару, таможенники нашли 39 кг кокаина. Все произошло во время транзитной посадки в Севилье.

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Но многие переживали за другую гостю саммита – Ангелу Меркель. Накануне встречи лидеров Большой двадцатки ее снова схватили судороги.

А вот на встречу с Трампом Путин пришел вовремя. Учитывая геополитическое противостояние Вашингтона и Москвы, это рандеву было настоящей интригой.

После каждой встречи Трампа с Путиным традиционно возникают подозрения: не станут ли Донбасс и Крым разменной монетой в отношениях Белого Дома и Кремля. Ведь Россия имеет влияние на такие чувствительные для США точки как Иран, Сирия, Венесуэла и КНДР.

Поэтому очевидно, что в украинском вопросе пока будет сохраняться статус-кво, а стороны будут действовать осторожно. Во время саммита Меркель, Макрон и Путин договорились и дальше сотрудничать в Нормандском формате и подтвердили готовность встретиться на высшем уровне.

Тереза ​​Мэй жестко говорила Путину о необходимости немедленного освобождения украинских моряков. Вспомнила и о Солсбери.

Единственное место, где лидеры могли более или менее расслабиться – это гала-ужин в Осакском дворце, куда Путин неожиданно пришел со своей термо-кружкой.