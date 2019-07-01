PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / LOL

Конфуз на саммите G20: президент Бразилии не ответил на рукопожатие Трюдо

На саммите G20 в Японии с премьер-министром Канады Джастином Трюдо произошел конфуз.

Конфуз на саммите G20: президент Бразилии не ответил на рукопожатие Трюдо

В Осаке на саммите Большой двадцатки с Джастином Трюдо произошел курьез. Премьер-министр сидел между лидером Китая Си Цзиньпином и президентом Бразилии Жаиром Болсонору.

В какой-то момент он повернулся к бразильскому лидеру, чтобы пожать ему руку, однако тот отвернулся и пожал руку соседу.

Читайте: Пот ослабил клей: “сползшие” брови Трюдо стали мемом

На видео видно, какое удивление и непонимание в этот момент испытал Трюдо.

К слову, пзидент России Владимир Путин пришел на ужин в честь лидеров стран G20 со своей кружкой.

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Трамп рассказал о встречах с “президентами и диктаторами” на саммите G20
Макрон и Путин обговорили на G20 Украину и нормандский формат
Путин пришел на ужин лидеров G20 со своей кружкой
Встреча Трампа и Меркель на G20: политики обговорили реформы в Украине
Встреча Трампа и Путина на G20: как прошла и о чем говорили
Саммит G20 в Японии: Путин и Трамп будут говорить об Украине
Саммит G20 2019: чего ждать Украине после встречи Трампа и Путина
Встреча с Трюдо и участие в конференции: Зеленский едет в Канаду
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка