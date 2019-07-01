На саммите G20 в Японии с премьер-министром Канады Джастином Трюдо произошел конфуз.

В Осаке на саммите Большой двадцатки с Джастином Трюдо произошел курьез. Премьер-министр сидел между лидером Китая Си Цзиньпином и президентом Бразилии Жаиром Болсонору.

В какой-то момент он повернулся к бразильскому лидеру, чтобы пожать ему руку, однако тот отвернулся и пожал руку соседу.

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На видео видно, какое удивление и непонимание в этот момент испытал Трюдо.

К слову, пзидент России Владимир Путин пришел на ужин в честь лидеров стран G20 со своей кружкой.